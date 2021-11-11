シンプルなWeb3の旅

Web 2.0みたいな直感的なオンボーディングを体験し、バンドラーを介してトランザクションを効率的にストリームライン化し、アカウント抽象化を有効にしたウォレットでガス料金の補助の利便性を楽しむことができます。