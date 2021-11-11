Web3の世界今日から始まる

発見、つながり、自分のペースで。

Blocto Batch Transaction 🚨

Ever wished managing your transactions could be quicker, more convenient, and cost-effective?Batch transactions not only save you time but also put some extra crypto back in your pocket. Don’t miss out on this opportunity to revolutionize your crypto journey—check out this website now and embrace a smarter, more efficient way to navigate the world of digital assets!

Hookathon Powered by Blocto 💡

Calling all creative devs and Web3 enthusiasts! Join the Hookathon Powered by Blocto for a chance to win $1000 and present your project at AAvolution House Istanbul! Dive into Web3 innovation, redefine the future, and sign up now! 🏃‍♂️

Blocto Hunt 🕵️‍♂️

Join our Blocto treasure hunt! Explore our website homepage and uncover the hidden key for a chance to enter a lucky draw and win a secret gift. (Hint: Highlight to reveal hidden clues) Ready for some fun? Start highlighting now 🔍

Ｍilestone

Bloctoと一緒！数百万の人に信頼されるカスタマイズサービス

M

ユニークユーザー

+

以上のdApps統合された

M

Bloctoポイント使用された

< s

登録から初トランザクションまで

Features

あなたの<b>アカウント抽象化ウォレット</b>

コインレスの体験とスムーズなオンボーディングで Web3の世界に飛び込んでください。

シンプルなWeb3の旅

Web 2.0みたいな直感的なオンボーディングを体験し、バンドラーを介してトランザクションを効率的にストリームライン化し、アカウント抽象化を有効にしたウォレットでガス料金の補助の利便性を楽しむことができます。

デジタル資産の信頼性のある保護

ウォレットのセキュリティを最適化し、デジタル資産を完全にコントロールすることができます。厳格な高品質の監査に支えられた私たちの非預託ソリューションは、あなたの資産が完全にあなたのコントロール下にあることを保証します。

<b>EVMエコシステム</b>の構築

デジタル資産のシームレスなエンゲージメントと開発者の成功への道

For User

Bloctoウォレット

ERC-4337互換のスマートコントラクトウォレット。

For Developer

Blocto SDK

開発者のために作られた、即時Web3統合のツール。

Partners and Investors

<b>最高のサポート</b>を受けています

私たちは、ブロックチェーンをすべての人々にアクセス可能にするビジョナリーな個人たちと協力することを大変嬉しく思っています。

yahoo
mark

Mark Cuban

Advisor & Strategic Investor

moto
500
kevin

Kevin Chou

Advisor & Strategic Investor

topshot
animoca
IPX

紹介された

The Block

Blocto crypto wallet closes Series A round at an $80 million valuation

Feb 22, 2023

Cointelegraph

Crypto wallet Blocto receives funding from Mark Cuban

Nov 11, 2021

Benzinga

Blocto Launches $1M Polygon Ecosystem Accelerator to Supercharge Seamless Web3 Onboarding

Jul 21, 2023

Yahoo! Finance

Crypto Wallet Blocto Partners With Yahoo Taiwan to Launch NFT Store

Mar 17, 2022

Nasdaq

Crypto For The Masses: Breaking Down Barriers to Entry With User-Friendly Onboarding Portals

Mar 17, 2023

統合されたチェーン

Bloctoとの連携

Blocto SDKで無限の可能性を解放

Get wallet go crypto

BloctoでWeb3の旅を始めましょう

ニュースレターに登録

クルーに参加！最新のニュース、機能入手しましょう。

This website stores data such as cookies to enable essential site functionality, as well as marketing, personalization, and analytics. By clicking accept or remaining on this website you indicate your consent.

TwitterDiscordGitHubMedium

Bloctoについて

Bloctoについて採用情報

リソース

開発者コミュニティに参加するブランドキットホワイトペーパー

カスタマーサポート

サポートセンターユーザーフィードバック利用規約プライバシーポリシー

© 2023 portto. All rights reserved.