Blocto Wallet SDK、速く構築、速く成長
ウォレット統合を簡単にするの強力SDK
クリプトウォレットの統合はコードの2行で簡単に
dAppの作成を促進し、開発を合理化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。2行のコードで、あなたのweb3プロジェクトはローンチ準備完了です。
<b>開発者</b>のために取り組んでます
シームレスなWeb3統合を目指す
<b>チェーン互換性</b>と 資産管理
さまざまなブロックチェーンとプラットフォームとの互換性により、開発者は魅力的なdAppを作成することができます。Blocto SDKはWeb3ウォレットの管理とWeb3エコシステムでの交互を簡単にします
<b>モバイルウォレット</b>統合サポート
モバイルウォレットSDKのサポートを使用して、dAppの世界に飛び込み、デジタル資産を途中で簡単に守ります
高度な<b>Unityゲームプロジェクト</b>
Unityゲーム開発環境を向上させ、ゲーム内アセットの所有権、ユーザーエンゲージメント、収益化で革新的なWeb3体験を次のレベルに引き上げます。
便利な<b>ウォレットアグリゲーター</b>統合
一度接続するとすべてが手に入ります！RainbowKitやWalletConnectなどのウォレットアグリゲーターを介してBloctoウォレットをシームレスに統合し、包括的な体験を得ることができます。
どこでも、いつでも
Javascript SDK
サポートされるチェーン
iOS SDK
サポートされるチェーン
Android SDK
サポートされるチェーン
Unity SDK
サポートされるチェーン
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