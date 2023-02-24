Blocto Wallet SDK、速く構築、速く成長

ウォレット統合を簡単にするの強力SDK

Blocto SDK example
Features

クリプトウォレットの統合はコードの2行で簡単に

dAppの作成を促進し、開発を合理化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。2行のコードで、あなたのweb3プロジェクトはローンチ準備完了です。

<b>開発者</b>のために取り組んでます

シームレスなWeb3統合を目指す

<b>チェーン互換性</b>と 資産管理

さまざまなブロックチェーンとプラットフォームとの互換性により、開発者は魅力的なdAppを作成することができます。Blocto SDKはWeb3ウォレットの管理とWeb3エコシステムでの交互を簡単にします

<b>モバイルウォレット</b>統合サポート

モバイルウォレットSDKのサポートを使用して、dAppの世界に飛び込み、デジタル資産を途中で簡単に守ります

高度な<b>Unityゲームプロジェクト</b>

Unityゲーム開発環境を向上させ、ゲーム内アセットの所有権、ユーザーエンゲージメント、収益化で革新的なWeb3体験を次のレベルに引き上げます。

便利な<b>ウォレットアグリゲーター</b>統合

一度接続するとすべてが手に入ります！RainbowKitやWalletConnectなどのウォレットアグリゲーターを介してBloctoウォレットをシームレスに統合し、包括的な体験を得ることができます。

New Features

どこでも、いつでも

Javascript SDK

サポートされるチェーン

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iOS SDK

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Android SDK

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Unity SDK

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